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Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату, бывшему президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, где это произошло.

"11:40 - прокуроры по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко П.А.", - говорится в телеграм-канале ГБР.

Адвокат Порошенко Илья Новиков, как сообщает корреспондент LB.ua, назвал это действие незаконным.

"Еще перед тем, как начался допрос, к нам подошел сотрудник Офиса генпрокурора... и попытался вручить сообщение [о подозрении]. Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком. Сейчас Петр Порошенко покинул здание", - сказал он.

Новиков подчеркнул, что подозрение народному депутату должна вручать генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В среду, 10 июня, Порошенко пришел на допрос в ГБР по так называемому "делу картин" (об обстоятельствах перемещения через таможенную границу 43 картин из коллекции экс-президента). Но подозрение касается назначения президентом первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Допрос по "делу картин" не состоялся. По словам Новикова, это был только повод, чтобы сообщить Порошенко о подозрении.

Обновление. Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

Порошенко вменяют ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Напомним, что в июле 2018 года Сергей Семочко, занимавший должность начальника киевской СБУ, был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.