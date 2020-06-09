Венедиктова выступила против ликвидации САП и НАБУ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поддерживает работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и выступает против их ликвидации или объединения с другими органами.

Об этом она рассказала в интервью "Українським Новинам".

"На сегодняшнем этапе да. Я поддерживаю эту идею, пускай работают. САП, НАБУ и ВАКС, я считаю, на нынешнем этапе необходимы. На сегодня у нас очень коррупционная страна и пускай они дают результат", - отметила генпрокурор.

При этом, говоря в целом о количестве правоохранительных органов в Украине, Венедиктова отметила, что их "действительно много".

"Я считаю, что правоохранительных органов действительно много. Вы помните, как создавалось ГБР? Очень трудно. И в первых законопроектах НАБУ было частью ГБР, но все пошло не так, как хотелось. Поэтому сначала появилось НАБУ, потом ГБР, и, конечно, в стремлении реформировать правоохранительную систему в Украине получалось так, как получалось. Теперь нужно все анализировать и делать для страны все прагматично и разумно. Какие органы, для чего, во сколько нам обходятся и какие результаты", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, в конце мая Венедиктова обвинила прокуроров и руководство САП в бездеятельности. Он рассказала о резонансных и актуальных производствах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, но до сих пор не было завершено следствие, а виновные - не привлечены к ответственности. В САП в ответ на это опубликовали открытое письмо, где отметили, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам САП и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами их полномочий.

Позже Венедиктова заявила, что служебное расследование относительно руководителя САП Назара Холодницкого обнаружило нарушения в его работе.