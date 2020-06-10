Порошенко обвинил Офис президента в политическом преследовании

Депутат Верховной Рады Петр Порошенко считает, что попытка предъявить ему подозрение стала результатом вмешательства Банковой в работу генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Мы твердо уверены по сегодняшним действиям, что Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского с улицы Банковой. Мы убеждены, что здесь есть состав уголовного преступления - вмешательство в деятельность генерального прокурора со стороны или Офиса президента, или президента. И сегодня, пытаясь это сделать, они де-факто вручают подозрение двоим - Порошенко и Зеленскому", - сказал Порошенко после посещения Офиса генпрокурора.

По его мнению, Украина возвращается во времена Януковича, а действия Венедиктовой и Зеленского нельзя назвать иначе, чем политическое преследование.

"Единственное, что они придумали, это «трэш» в виде того, что я на посту президента пытался захватить государственную власть, пытался осуществить государственную измену или какие-то другие глупости, которые были блестяще прокомментированы человеком, который ко мне точно не относится с симпатией, 100%-но человеком Зеленского, бывшим генеральным прокурором Рябошапкой", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что по-прежнему не считает себя подозреваемым, потому что сообщение о подозрении должна была сделать именно Венедиктова, а не один из ее прокуроров.

"Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 минут, генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней, оставили телефоны. И как только она освободится, мы приедем к ней для в том числе осуществление действий", - сказал экс-президент.

Напомним, Офис генерального прокурора сообщил Порошенко о подозрении по ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.