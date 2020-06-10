Подозреваемого в госизмене офицера хотели взять на поруки два депутата.

Фото: Вікторія Матола

Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова до 8 августа. Такое решение приняла следственная судья Оксана Хардина, сообщает корреспондент LB.ua.

Судья удовлетворила ходатайство прокурора Ивана Кисилевича, который просил продлить арест на 60 дней.

Прокурор просил суд исключительно об аресте без альтернативной меры пресечения, учитывая тяжесть преступления, а также риски пребывания Шайтанова на свободе.

Кисилевич отметил, что некоторые материалы по делу секретные, поэтому подаются частично (к примеру, расшифровки переписок Шайтанова). На это адвокат Георгий Тигишвили отметил, что защита не может в таком случае оценить обоснованность ходатайства прокурора о продлении меры пресечения.

Фото: Вікторія Матола

Адвокаты просили суд отклонить ходатайство прокурора.

Тигишвили сказал, что Шайтанова готовы взять на поруки три человека: Алексей Мочанов, Александр Ковалев (нардеп групи "Доверие") и Роман Костенко (нардеп от фракции "Голос").

Сам Шайтанов отметил, что у него сильные социальные связи в Украине и он готов работать со следствием.

Фото: Lb.ua

"Я не ныл, когда меня били, как говорится, и последствия не я зафиксировал. Их зафиксировали медики. Я не знал, что у меня такие сильные проблемы с позвоночником... Я не считаю, что содержание под стражей - единственный способ", - отметил он, добавив, что у него есть проблемы со здоровьем после избиения и из-за хронических заболеваний.

Во время судебного заседания адвокаты заявили отвод следователю и прокурору, поскольку считают, что, среди прочего, была нарушена подследственность.

По словам адвоката, дело должно расследоваться Государственным бюро расследований, поскольку оно касается нынешних и бывших работников правооохранительных органов.

Также адвокат считает, что следователь может быть причастен к превышению служебных полномочий, поскольку во время конвоирования для вручения подозрения Шайтанова сильно избили, что подтверждено судебно-медицинской экспертизой.

Следователь в свою очередь отметил, что жалоба адвокатов рассматривалась в Шевченковском райсуде Киева на прошлой неделе и была отклонена. Он сказал, что Шайтанову оказывают медицинскую помощь. С ним согласился и прокурор.

Судья отклонила два ходатайства об отводе следователя и прокурора.

Напомним, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов был задержан 14 апреля по подозрению в государственной измене в пользу России. Завербованному генералу якобы обещали $200 тыс. и паспорт гражданина РФ.