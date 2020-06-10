Фото: Lb.ua

Бывший президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований по "делу картин".

Как сообщает корреспондент LB.ua, сторонники Порошенко устроили у здания Бюро шутливую художественную выставку.

"Сегодня на улице Петлюры под стенами ГБР происходит настоящее художественное событие, встреча с прекрасным. А ценители искусства у нас сидят в ГБР", - пошутил Порошенко на митинге перед зданием Бюро.

Фото: Lb.ua

Порошенко добавил, что "теряется в догадках", зачем он мог понадобиться ГБР.

"Могу только предсказать, что они хотят извиниться за грубое нарушение закона, когда вооруженный до зубов спецназ... штурмовал не Славянск, как шесть лет назад, а национальный музей Гончара. Возможно, они сообщат, что преступники, совершившие эти преступления, руководители, отдавшие незаконный приказ, и заказчики с высоких кабинетов привлечены к ответственности, уволены с работы, как это должно происходить в правовом государстве", - сказал пятый президент.

Порошенко назвал абсурдным "дело картин", а претензии ГБР - надуманными.

"За этот год они очень тщательно изучили каждую минуту моего пребывания на должности президента... После того, как не нашли абсолютно ничего, они пошли в события 5, 7, 13, 15-летней давности. Сейчас я не исключаю, что они внимательно проанализируют события 1972-1974 годов, когда я в Болградской средней школе №2 получал похвальные листы как отличник. А вдруг Порошенко завышали оценки?" - пошутил он.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Вместе с Порошенко к зданию ГБР пришла большая группа поддержки, включая народных депутатов, например, Нину Южанину, Артура Герасимова и Алексея Гончаренко.

Напомним, что если бы Порошенко не пришел на допрос в ГБР сам, его могли доставить принудительно.