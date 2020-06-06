Адвокаты Порошенко пожаловались в суд на генпрокурора Венедиктову

Прокуроры не регистрируют заявления о преступлениях со стороны ГБР.

Адвокаты лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко подали в суд в связи с отсутствием реакции Офиса президента на действия Государственного бюро расследований в Музее Гончара.

Об этом говорится на сайте партии со ссылкой на адвоката Игоря Голованя.

"Офис Генерального прокурора работает ночами, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют", - заявил Головань.

Адвокат отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владение лица с целью обыска, служебный подлог, препятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис генерального прокурора получил еще 3 июня. "Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность генерального прокурора в суд", - отметил адвокат Порошенко.

"Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, совершивших незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей супругам Порошенко", - сообщил Головань.

Адвокат также отметил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.

"Поэтому в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованные в результате незаконного обыска картины", - написал Головань.