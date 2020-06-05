НАБУ выявило накрутку голосов за сотрудников Zik и "Наш" на выборах в общественный совет

В новый состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины вошли десять кандидатов, которых призвала поддержать партия "Демократическая сокира", трое представителей "Движения ветеранов Украины", а также сотрудники СМИ Василий Апасов и Назар Диордица (Макс Назаров).

Об этом говорится на сайте НАБУ.

В заявлении Бюро отмечается, что в этом году на выборах СОК выявили накрутку голосов, в первую очередь за кандидатов №1 (Апасов) и №7 (Диордица). Апасов работает на телеканале Zik, Назаров - на телеканале "Наш".

"Для выявления возможного искусственного завышения количества голосов НАБУ осуществило аналитическую проверку полного протокола голосования с частично обезличенными данными и внутренних журналов регистрации событий системы голосования. Выявлены факты, свидетельствующие об осуществлении многократного голосования с определенной группы устройств, что могло привести к искусственному завышению количества голосов. Прежде всего речь идет о кандидатах №1 и №7, искусственное завышение количества голосов за которых могло существенно повлиять на результаты рейтингового интернет-голосования", - сообщили в Бюро.

С выводами НАБУ согласен независимый наблюдатель ОО "Электронная демократия".

Несмотря на накрутку голосов, НАБУ не может отменить результаты голосования. Поэтому Бюро намерено предложить совету самому отреагировать на эту ситуацию.

"Со своей стороны Национальное бюро разрабатывает варианты дальнейшего совершенствования системы голосования, направленные на внедрение идентификации участников рейтингового Интернет-голосования с помощью интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA", - сказано в заявлении.

Совет общественного контроля создан для обеспечения прозрачности и гражданского контроля за деятельностью НАБУ. Он также помогает НАБУ взаимодействовать с общественными объединениями и другими институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции.

Его состав избирают каждый год при помощи интернет-голосования. В этом году для того, чтобы отдать голос, необходимо было подтвердить свой электронный адрес и номер мобильного телефона.