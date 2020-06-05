Львовская область отложила смягчение карантина еще на неделю из-за увеличения количества больных COVID-19. Об этом говорится на сайте областной госадминистрации.

По словам директора департамента здравоохранения ЛОГА Ореста Чемериса, область отвечает двум из трех показателей для смягчения карантина: загруженности кроватей в больницах (23 при допустимых 50%) и тестированию (27 на 100 тысяч населения при допустимых 12).

Но показатель инцидентности намного превышает допустимый минимум. "Общий показатель инцидентности - 16: по Львову - 32,1, по области - 10,2", - сообщил Чемерис.

"За минувшие сутки, как и в предыдущие, самые большие показатели заболеваемости показывает именно Львов. Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет", - добавил глава области Максим Козицкий.

Он сказал, что в последнее время жители области массово игнорируют требования карантина. "Именно это и становится причиной ухудшения эпидемиологической ситуации", - считает губернатор.

Карантин в области продлен до 12 июня.

Напомним, что в большинстве регионов Украины уже начался третий этап смягчения карантина. Разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, могут начать работу автошколы), а также восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом. Во многих регионах позволили работать ресторанам и кафе.

На сегодня во Львове и Львовской области подтверждены почти 2 тыс. случаев инфицирования коронавируса. Из них 492 человека выздоровели, 63 - умерли.