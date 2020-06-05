ЦИК из-за смерти нардепа Давиденко назначила промежуточные выборы в 208-м округе Черниговской области

Они запланированы на тот же день, что и местные выборы.

Центральная избирательная комиссия в связи со смертью народного депутата Валерия Давиденко ("Доверие") назначила промежуточные выборы в одномандатном мажоритарном округе №208 Черниговской области. Эти выборы пройдут в тот же день, что и местные - 25 октября, пишут "Українські новини".

"Было принято решение назначить выборы одновременно с местными", - сказал председатель Комиссии Олег Диденко.

Однако пока у ЦИК недостаточно средств для проведения этих выборов, в связи с чем Комиссия опубликовала постановление о назначении выборов 26 августа при условии наличия финансирования. В таком случае избирательный процесс в округе начнется 27 августа.

"Мы много дискутировали, и сошлись во мнении, чтобы оптимальным образом воспользоваться практикой, которую ЦИК применяла уже неоднократно. Закон позволяет разводить во времени вопрос назначения выборов и публикации соответствующего проекта, после которой начинается непосредственно избирательный процесс", - пояснил Диденко.

По его словам, проведение выборов депутата Рады одновременно с местными выборами позволит сэкономить бюджетные средства.

Всего на проведение выборов в 208-м округе, по подсчетам ЦИКа, необходимо 12 млн гривен.

На данный момент в распоряжении комиссии есть только 1,8 млн на организацию и проведение парламентских выборов. Если выборы в округе провести вместе с местными, то на работу участковых комиссий не потребуется 9,2 млн. Таким образом, для проведения выборов в округе №208 ЦИК не хватает только 1 млн гривен.

Напомним, что 25 мая Давиденко был найден мертвым. Его тело с огнестрельным ранением было найдено в туалете офисного центра.

Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщают, что полиция как основную версию рассматривает самоубийство. Однако следствие не исключает версии инсценировки самоубийства.

Валерий Давиденко с мая 2013 по март 2014 года был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

На досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №208 от ВО "Заступ", набрав 38.86% голосов избирателей.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область).

С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие", до того - внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.