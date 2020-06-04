Рада ввела звания бригадного генерала и коммодора

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №2247 о новой системе званий высшего офицерского корпуса Вооруженных сил Украины.

За него проголосовал 291 народный депутат.

Количество генеральских званий в армии будет прежним, но их названия меняются: генерал-майор станет бригадным генералом, генерал-лейтенант - генерал-майором, генерал-полковник - генерал лейтенантом, а генерал армии Украины - просто генералом.

На флоте количество званий увеличится с трех до четырех: контр-адмирал станет коммодором, вице-адмирал станет контр-адмиралом, адмирал - вице-адмиралом. При этом появляется высшее офицерское звание адмирала, которое будет соответствовать нынешнему генералу армии Украины.

Слева - старая система званий, справа - новая

Воинские звания, присвоенные до вступления этого закона в силу, сохраняются.

Напомним, что в 2019 году Верховная Рада внесла изменения в перечень званий рядового, сержантского и старшинского состава, убрав оттуда прапорщиков и мичманов

Офицерские звания тогда оставили прежними, хотя еще в 2015 году президент Петр Порошенко заявлял, что вместо младшего лейтенанта появится звание хорунжий, а вместо генерал-майора - звание бригадного генерала.

В 2016 году в украинской армии ввели новые знаки различия с погонами без советских звезд.