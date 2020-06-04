Суд продлил до 14 октября следствие по делу генерала Шайтанова

Шевченковский районный суд Киева продлил на полгода, до 14 октября 2020 года срок досудебного расследования по делу, в котором одним из подозреваемых является генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.
Решение приняла следственная судья Елена Мелешак.
Обосновывая необходимость продления досудебного расследования, прокурор сослался на незаконченные экспертизы, а также ожидания ответа от трёх стран ЕС по поводу оперативно-следственных действий при участии агента СБУ.
В свою очередь адвокат Шайтанова Георгий Тигишвили просил суд вернуть ходатайство о продлении срока расследования следователю. По его словам, в этом деле нарушена подследственность. Так как на момент задержания Шайтанов работал в СБУ, расследование должно проводить Государственное бюро расследований, а не СБУ.
Кроме этого, сторона защиты просила отложить заседание, поскольку завтра тот же суд будет рассматривать их жалобу об отводе следователя по делу.
Тигишвили также отметил, что следователь не указал в протоколе об задержании Шайтанова о том, что тот был сильно побит. Адвокаты предоставили судье результаты судебно-медицинской экспертизы.
В зале суда присутствовал также второй подозреваемый по делу - Гарбуз. Но, по словам его адвоката Вячеслава Голуменкова, его подзащитный не имеет отношения к событиям преступления, которое расследует СБУ. Детали сообщать отказался.
В конечном итоге судья продлила срок расследования.
Напомним, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов был задержан 14 апреля по подозрению в государственной измене в пользу России. Завербованному генералу якобы обещали $200 тыс. и паспорт гражданина РФ.