Суд продлил до 14 октября следствие по делу генерала Шайтанова

Шевченковский районный суд Киева продлил на полгода, до 14 октября 2020 года срок досудебного расследования по делу, в котором одним из подозреваемых является генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.

Решение приняла следственная судья Елена Мелешак.

Обосновывая необходимость продления досудебного расследования, прокурор сослался на незаконченные экспертизы, а также ожидания ответа от трёх стран ЕС по поводу оперативно-следственных действий при участии агента СБУ.

В свою очередь адвокат Шайтанова Георгий Тигишвили просил суд вернуть ходатайство о продлении срока расследования следователю. По его словам, в этом деле нарушена подследственность. Так как на момент задержания Шайтанов работал в СБУ, расследование должно проводить Государственное бюро расследований, а не СБУ.

Кроме этого, сторона защиты просила отложить заседание, поскольку завтра тот же суд будет рассматривать их жалобу об отводе следователя по делу.

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Тигишвили также отметил, что следователь не указал в протоколе об задержании Шайтанова о том, что тот был сильно побит. Адвокаты предоставили судье результаты судебно-медицинской экспертизы.

В зале суда присутствовал также второй подозреваемый по делу - Гарбуз. Но, по словам его адвоката Вячеслава Голуменкова, его подзащитный не имеет отношения к событиям преступления, которое расследует СБУ. Детали сообщать отказался.

В конечном итоге судья продлила срок расследования.

Напомним, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов был задержан 14 апреля по подозрению в государственной измене в пользу России. Завербованному генералу якобы обещали $200 тыс. и паспорт гражданина РФ.