В Киеве суд арестовал "минера" моста Метро с возможностью залога

Днепровский райсуд Киева арестовал до 29 июля Виталия Ткаленко, который угрожал подорвать мост Метро. Ему назначена сумма залога в 315 000 гривен, пишут "Українські новини".

Прокуратура настаивала на аресте без права на залог, однако суд лишь частично удовлетворил ее ходатайство.

В случае уплаты залога на подозреваемого возложат ряд обязательств, в том числе запрет на выезд из Киева. Также он будет должен сообщать об изменении места проживания.

Напомним, что 1 июня в Киеве второй раз за год перекрыли мост Метро в Киеве из-за сообщения о минировании. В связи с этим было ограничено движение метрополитена - от станции "Академгородок" до "Арсенальной".

Мужчина заявлял, что у него взрывчатка и он может подорвать мост в любой момент. Он держал баллон, от которого тянулись провода, в руке был пульт управления. Полиция выяснила, что "минером" является житель Вишневого. В ходе задержания выяснилось, что "взрывчатка" была муляжем.

2 июня Ткаленко объявили подозрение в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва.

18 сентября 2019 года мост Метро на несколько часов перекрыли из-за мужчины, который остановил свой автомобиль на проезжей части и угрожал взорвать его. После длительных переговоров мужчина сдался, у него при себе не было взрывчатки. "Минером" оказался уволенный военнослужащий Алексей Белько.