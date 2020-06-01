Экс-замминистра МинВОТ Грымчаку зачитали обвинительный акт

В Высшем антикоррупционном суде прокурор огласил обвинительный акт по делу в отношении экс-министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Прокуратура считает, что экс-чиновник за взятку обещал решить два вопроса представителю частной фирмы.

Согласно сообщению, на заседании прокурором САП объявлено краткое изложение обвинительного акта. Также стороны обвинения и защиты выступили со вступительными речами.

Грымчак был заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 10 марта 2017 года по 4 сентября 2019 года. Его уволили уже после задержания.

Напомним, что по версии следствия, подозреваемые требовали более миллиона долларов за предоставление некоторых услуг. Представитель одной из частных компаний рассказал Грымчаку о проблеме с получением разрешительных документов на строительство в пределах охранной территории Киева. Грымчак заявил, что за $1 млн может решить этот вопрос. Деньги якобы нужны были, чтобы подкупить чиновников в Минкультуры, Минюсте, КГГА и Украинском государственном институте культурного наследия.

Эта же фирма нуждалась в консультации по гражданскому делу о взыскании долга с другого частного предприятия. По версии следствия, Грымчак за $100 тыс. взялся обеспечить принятие необходимого судебного решения. Он якобы собирался обратиться к заместительнице генерального прокурора, чтобы та повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, мог бы повлиять на судей.

В ходе переговоров стороны договорились на сумме $80 тыс. Первую часть денег в размере $50 тыс. Грымчак и его помощник поделили между собой.

Грымчак и помощник были задержаны 14 августа 2019 года после получения $480 тыс. ($30 тыс. за решение вопроса с судом и $450 тыс. за разрешительные документы).

12 мая Национальное антикоррупционное бюро закрыло одного из уголовных дел против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Оно касается недостоверного декларирования.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко.

26 мая ВАКС оставил под ночным домашним арестом Юрия Грымчака. Его вероятному сообщнику сменили круглосуточный домашний арест на ночной.