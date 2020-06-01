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Отстраненный глава винницкой полиции Юрий Педос получил новую должность

Он будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа. 

Отстраненный глава винницкой полиции Юрий Педос получил новую должность
Юрий Педос

Отстраненный от должности главы полиции Винницкой области Юрий Педос стал советником главы Национальной полиции Игоря Клименко. Об этом пишет "Укринформ".

"Генерал Педос назначен советником главы Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа", - сообщил Игорь Клименко.

По словам главы Нацполиции, относительно остальных работников аппарата полиции Винницкой области, которые были отстранены и уволены, продолжается служебное расследование, "роль каждого будет оценена".

Напомним, что 29 мая Юрий Педос был отстранен, а его заместители - начальник криминальной полиции и глава оперативной службы - уволены. Причиной такого решения стали грубые недочеты и просчеты, допущенные в служебной деятельности и организации работы оперативных подразделений. 

Педоса уже отстраняли от должности главы винницкой полиции на время служебного расследования весной 2019. Такое решение было принято на тот момент главой Нацполиции Сергеем Князевым в связи убийством полицейскими активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

Однако Педос вернулся на свою должность уже в августе 2019 года. По результатам служебного расследования были уволены четыре правоохранителя - замначальника Винницкого городского отделения полиции, глава Киевского отделения полиции Винницы и два его заместителя.

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