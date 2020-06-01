Отстраненный глава винницкой полиции Юрий Педос получил новую должность

Он будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа.

Отстраненный от должности главы полиции Винницкой области Юрий Педос стал советником главы Национальной полиции Игоря Клименко. Об этом пишет "Укринформ".

"Генерал Педос назначен советником главы Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа", - сообщил Игорь Клименко.

По словам главы Нацполиции, относительно остальных работников аппарата полиции Винницкой области, которые были отстранены и уволены, продолжается служебное расследование, "роль каждого будет оценена".

Напомним, что 29 мая Юрий Педос был отстранен, а его заместители - начальник криминальной полиции и глава оперативной службы - уволены. Причиной такого решения стали грубые недочеты и просчеты, допущенные в служебной деятельности и организации работы оперативных подразделений.

Педоса уже отстраняли от должности главы винницкой полиции на время служебного расследования весной 2019. Такое решение было принято на тот момент главой Нацполиции Сергеем Князевым в связи убийством полицейскими активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

Однако Педос вернулся на свою должность уже в августе 2019 года. По результатам служебного расследования были уволены четыре правоохранителя - замначальника Винницкого городского отделения полиции, глава Киевского отделения полиции Винницы и два его заместителя.