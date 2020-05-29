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ГлавнаяПраво

Начальник винницкой полиции Юрий Педос отстранен, два его заместителя уволены

Причиной такого решения являются "недочеты и просчеты" в служебной деятельности. 

Начальник винницкой полиции Юрий Педос отстранен, два его заместителя уволены
Юрий Педос
Фото: vinbazar.com

Руководитель ГУ Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос отстранен от исполнения обязанностей. Кроме этого, уволены начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы.

Причиной такого решения стали грубые недочеты и просчеты, допущенные в служебной деятельности и организации работы оперативных подразделений. Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

"29 мая руководство Национальной полиции приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса. Его заместителя - начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы уволили с занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, за какие именно недочеты и просчеты отстранили главу полиции в Виннице и уволили его заместителей.

Напомним, что в июне 2019 Юрий Педос был отстранен от должности начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области на время служебного расследования. Такое решение было принято на тот момент главой Нацполиции Сергеем Князевым в связи убийством полицейскими активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

Однако Педос вернулся на свою должность уже в августе 2019 года. По результатам служебного расследования были уволены четыре правоохранителя - замначальника Винницкого городского отделения полиции, глава Киевского отделения полиции Винницы и два его заместителя.

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