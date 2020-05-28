Экс-нардеп Березкин внес более 900 000 гривен залога

На него возложили обязательства сдать загранпаспорт и сообщать о смене места работы и жительства.

Подозреваемый в получении незаконной компенсации за проживание в Киеве бывший народный депутат Станислав Березкин внес 937 000 гривен залога, назначенного ему Высшим антикоррупционным судом. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на спикера Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольгу Постолюк.

"Березкин внес залог", - сообщил она.

Она не уточнила, когда именно бывший парламентарий внес денежные средства. На Березкина также возложили обязательства сдать загранпаспорт и сообщать о смене места жительства и работы.

Напомним, 18 мая Березкину объявили подозрение в незаконном получении более чем 937 000 гривен компенсации за аренду жилья в Киеве. По данным следствия, он получал компенсацию за проживание в отеле "Киев" с ноября 2014 по август 2019, хотя имел жилье в столице.

22 мая ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога, аналогичного сумме компенсации.

Березкин также подозревается в деле по факту завладения $20 млн АО "Ощадбанк".

НАБУ и САП с мая 2016 года расследовали уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым является Станислав Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн.

В декабре 2019 НАБУ завершило досудебное расследование этого дела. Среди подозреваемых - 13 лиц, в том числе и Березкин.