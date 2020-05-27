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Экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос и группа его подчиненных стали адвокатами в один день

Право на занятие адвокатской деятельностью им дали в Раде адвокатов Волынской области. 

Экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос и группа его подчиненных стали адвокатами в один день
Фото: ТСН

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос и группа его прокуроров стали адвокатами. Свидетельства о переквалификации они получили в один день в Раде адвокатов Волынской области, пишет "Судебно-юридическая газета".

Матиос и его бывшие подчиненные, Дмитрий Борзых, Ольга Миргородская, Виталий Опанасенко, Денис Микулин и Андрей Филюк, получили право на занятие адвокатской деятельностью 15 мая.

Адвокат Алина Самарец сообщила, что все прокуроры входили в группу по расследованию так называемого дела налоговиков Клименко, которое касается экс-сотрудников налогового ведомства времен президентства Виктора Януковича. После задержания в 2017 году их доставляли в Киев вертолетами из разных областей Украины.

Фото: sud.ua

Напомним, что Матиос занимал должность главного военного прокурора с августа 2014 года. В начале сентября новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Матиоса, а военную прокуратуру назвал ненужной.

По приказу Рябошапки Матиос был исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

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