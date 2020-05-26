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ГБР закрыло производство против нардепа Пономарева за препятствование работе журналистов

По мнению следователя, корреспонденты снимали его во время частной беседы. 

ГБР закрыло производство против нардепа Пономарева за препятствование работе журналистов
Фото: LB.ua

ГБР закрыло уголовное производство против нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева по факту препятствования работе двоих журналистов в кулуарах парламента. Об этом пишет "Цензор.нет".

В феврале 2018 года Пономарев вырвал телефоны из рук журналистов Ивана Марусенко и Михаила Криворучкина.

"Уголовное производство в отношении воспрепятствования законной деятельности журналистов было открыто в этот же день. Даже тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко увидел состав преступления в действиях депутата Пономарева и, лично выступая на Комитете ВР, час доказывал факт нарушения закона со стороны депутата, опираясь не только на украинское законодательство, но и на практику Европейского суда. Но дело в силу разных причин затянулась на два года, и в начале этого года было передано в ГБР, как теперь оказывается, исключительно с целью закрыть его", - пояснил Марусенко.

По его словам, следователь ГБР Амелин посчитал, что нардепа снимали во время частной беседы с его коллегой. Марусенко сообщил, что парламентарии разговаривали о том, что "депутат Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады обвинил депутата Пономарева в незаконных действиях, а фактически в диверсии против украинского армии".

"А журналисты, которые снимают эту беседу, по мнению следователя ГБР Амелина, должны спросить у депутатов, можно ли их снимать на видео на месте их работы, иначе журналисты уже занимаются не более не менее "незаконной журналистской деятельностью", - добавил он.

Марусенко сообщил, что решение ГБР обжаловали у генпрокурора, поскольку вручение подозрений депутатам лежит в компетенции главы ОГП.

"Ну и конечно, если госпожа Генеральный прокурор встанет на путь покрывания незаконных действий ГБР и депутата Пономарева, мы будем это обжаловать в судебном порядке", - акцентировал Марусенко.

Напомним, что 7 февраля 2018 Александр Пономарев (на тот момент входил в группу "Воля народа") в кулуарах парламента отобрал телефоны у двух журналистов. Вначале он выхватил мобильный телефон из рук парламентского корреспондента "Цензора", на камеру которого велась запись, и положил себе в карман. Потом депутат выхватил телефон у другого журналиста. 

В мае Генеральная прокуратура внесла в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Александра Пономарева ("Воля народа").

В июне на заседании регламентного комитета Пономарев заявил, что журналисты перед тем, как он отобрал у них телефоны, занимались провокацией и хамством. 

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