Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и пытках (обновлено)

Они не имеют права на залог.

Фото: hromadske

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста полицейскому из Кагарлыка Сергею Сулиме , которого подозревают в изнасиловании и избиении женщины. Он не имеет права на залог, пишет hromadske

Сообщается, что у подозреваемого на содержании находится семимесячный ребенок.

Заседание суда происходило в закрытом режиме - об этом ходатайствовал адвокат Сулимы, прокурор поддержал.

Обновление 18:48. На странице Офиса генпрокурора Украины в Facebook сообщили, что второй полицейский (Николай Кузив), который подозревается в применении насилия, также был арестован без права на залог.

"Ранее в уголовном производстве по факту изнасилования и избиения в отделении полиции в Киевской области изменили группу прокуроров. Старшим группы, которая совершает процессуальное руководство досудебным расследованием, определен прокурор специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Фигуранты подозреваются в превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием, и изнасиловании.

Фото: hromadske

Напомним, что 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Сергей Сулима и Николай Кузив были задержаны после того, как женщина дала показания об избиении и изнасилованиями правоохранителями, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.