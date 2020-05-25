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Двух полицейских из Кагарлыка задержали за изнасилование (обновлено)

Подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Двух полицейских из Кагарлыка задержали за изнасилование (обновлено)
Фото: facebook.com / Кагарлицьке відділення поліції

Внутренняя безопасность Национальной полиции задержала двух полицейских из Кагарлыка Киевской области по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Пострадавшая женщина обратилась в местную больницу в воскресенье, 24 мая. Она сообщила, что ее избили и изнасиловали полицейские, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.

Первоочередная проверка подтвердила причастность сотрудников полиции.

В связи с этим глава Национальной полиции Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, решил расформировать все подразделение, а сотрудников отправил на переаттестацию.

Бывшие полицейские задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Преступление будет расследовать Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 Уголовного кодекса - изнасилование.

Фото: dbr.gov.ua

Обновление. Пресс-служба ГБР уточнила, что полицейским также вменяют пытки (ст.127 УК) и превышение полномочий (ч.2 ст.365 УК).

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая один из оперуполномоченных в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля, - надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, задержанные полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате потерпевший получил переломы ребер и носа.

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