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В штабе ООС заявили, что оккупанты разместили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке

Они готовят жителей северно-западных районов Донецкой области к принудительной эвакуации. 

В штабе ООС заявили, что оккупанты разместили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке
Фото: EPA/UPG

За два последних дня вооруженные формирования России несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"Своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, а и показал, как "умело" российские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщины", - подчеркнули в сообщении. 

Оккупанты разместили свои артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка Донецкой области.

"Прикрыв себя таким образом от огня в ответ, вражеские артиллеристы выпустили 2 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам возле Каменки. А с территории поселка Байрак - 30 122 мм снаряда по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским", - отметили в штабе ООС. 

Кроме того, на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

"На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно совершали демонстративное разворачивание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня по направлению Новотошковского. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами", - добавили в штабе ООС.

По подтвержденным данным разведки, российские наемники готовят жителей северно-западных районов Донецкой области к принудительной эвакуации, что свидетельствует о подготовке провокаций и является грубым нарушением права гражданского населения на временно оккупированных территориях. 

Отмечается, что такие действия имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь в ответ, чтобы обвинить их в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей.

Напомним, что 20 мая главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили о приведении войск в боевую готовность. Они обвинили военных Объединенных сил в обстреле объектов инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление главаря террористической "ЛНР" Леонида Пасечника о том, что украинские военные якобы обстреляли мирное население Луганской области, что было зафиксировано ОБСЕ.

Мониторинговая мисссия ОБСЕ не имеет возможности фиксирования, поскольку террористы не пропускают ее на временно оккупированную территорию.

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