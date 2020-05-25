В Киеве "заминировали" апелляционный суд на Московской улице

Утром в понедельник в Киеве поступило сообщение о минировании Шестого апелляционного административного суда, который находится на Московской улице возле станции метро "Арсенальная".

На портале судебной власти Украины говорится, что полиция и руководство суда решили на всякий случай эвакуировать сотрудников и участников судебного процесса.

Взрывотехники и полиция не нашли в здании суда взрывных устройств, и через некоторое время он возобновил свою работу.

Напомним, что ложные сообщения о минировании зданий являются уголовным преступлением в Украине. Уголовный кодекс содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва. Она предусматривает до шести лет лишения свободы, что не всегда отпугивает "шутников".

В 2019 году глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко говорил LB.ua, что в основном сообщения о ложном минировании поступают с серверов на территории Российской Федерации и оккупированных территорий на востоке страны.