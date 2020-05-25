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Возле границы с Россией задержали нарушителя с пятью паспортами

Все документы были настоящими - мужчина несколько раз менял фамилию.

Украинские пограничники 24 мая задержали в районе поселка Меловое Луганской области мужчину с пятью паспортами.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, погранотряд остановил мужчину для проверки документов. Тот предоставил три паспорта, выданные на разные имена одному и тому же лицу с одинаковой датой рождения: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина РФ.

Фото: dpsu.gov.ua

Во время установления личности задержанного у мужчины дома нашли еще два паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые также выданы на разные установочные данные.

Как оказалось, все документы были настоящими - он несколько раз менял фамилию и имя.

Несмотря на это, мужчину все равно привлекли к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима, потому что он находился в режимной зоне с документами, выданными на измененное имя и фамилию.

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