В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Одним из претендентов на пост главы НСЗУ является экс-нардеп Константин Яринич
Одним из претендентов на пост главы НСЗУ является экс-нардеп Константин Яринич
Владимир Усов: "Мы можем выбить российские компании из американских космических проектов"
Владимир Усов: "Мы можем выбить российские компании из американских космических проектов"
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Двух полицейских из Кагарлыка задержали за изнасилование (обновлено)
Двух полицейских из Кагарлыка задержали за изнасилование (обновлено)
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
IKEA приостановила работу украинского интернет-магазина из-за слишком большого спроса
IKEA приостановила работу украинского интернет-магазина из-за слишком большого спроса
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Полицейских, которых подозревают в изнасиловании девушки в Кагарлыке, поместили в СИЗО

В МВД заявили о "молниеносной" реакции на преступление.

Фото: .facebook.com/anton.gerashchenko

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фото арестованных полицейских Николая Кузива и Сергея Сулима, которых подозревают в изнасиловании женщины в Кагардыке, и заявил, что их ждет длительное лишение свободы.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит закон и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях - Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Отмечу также, что реакции полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной", - отметил Геращенко.

Он уточнил, что сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47. В 19:15 были установлены личности подозреваемых сотрудников полиции а в 19:40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи Госбюро расследований.

В 8:00 утра понедельника начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.

"В 10:23 утра понедельника пресс-служба Нацполиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых", - добавил Геращенко.

Напомним, в понедельник внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также