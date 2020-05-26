Фото: .facebook.com/anton.gerashchenko

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фото арестованных полицейских Николая Кузива и Сергея Сулима, которых подозревают в изнасиловании женщины в Кагардыке, и заявил, что их ждет длительное лишение свободы.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит закон и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях - Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Отмечу также, что реакции полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной", - отметил Геращенко.

Он уточнил, что сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47. В 19:15 были установлены личности подозреваемых сотрудников полиции а в 19:40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи Госбюро расследований.

В 8:00 утра понедельника начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.

"В 10:23 утра понедельника пресс-служба Нацполиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых", - добавил Геращенко.

Напомним, в понедельник внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.