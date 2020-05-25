Суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение алуштинского дела Хизб ут-Тахрир

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону прошло первое заседание по рассмотрению по существу так называемого алуштинского дела Хизб ут-Тахрир. Об этом в комментарии корреспонденту LB.ua рассказал адвокат Айдер Азаматов.

В связи с режимом самоизоляции, действующим на территории РФ и аннексированного Крыма, сторона защиты принимала участие в заседании по видеоконференцсвязи из подконтрольного РФ Крымского гарнизонного военного суда.

"Сторона обвинения кратко зачитывала обвинительное заключение, весь объем заключения - два тома. Из обвинительного заключения следует, что наши подзащитные якобы участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации", - рассказал Айдер Азаматов.

Фигуранты дела назвали уголовное преследование в отношении себя - политически-мотивированным.

"Также наши подзащитные высказали свое отношение к обвинительному залючению. Все они отметили, что считают дело в отношении них сфабрикованным и политически-мотивированным. Также ребята высказались о том, что считают, что их судят только из-за позиции и веры", - добавил адвокат.

Кроме того, Айдер Азаматов отметил, что суд в ходе заседания нарушил права обвиняемых:

"Сегодня в ходе заседания суд в очередной раз нарушил права наших подзащитных, отказав в вызове переводчика на заседание. Поскольку наши подзащитные крымские татары - в ходе заседания они говорили на крымскотатарском языке, и когда мы ходатайствовали о вызове переводчика в заседание - суд нам в этом отказал, сославшись на то, что якобы в военных судах заседания проходят на русском языке, хотя в УПК прописано, что обвиняемые могут принимать участие в суде на своем родном языке, с участием переводчика. На предварительном судебном заседании была такая же картина, мы обжаловали отказ в апелляционном суде, и сейчас мы тоже будем подавать жалобу на действия судьи".

В следующем судебном заседании, назначенным на начало июня, суд приступит к допросу оперативного сотрудника ФСБ Александра Компанийцева, рапорт которого послужил основанием для возбуждения уголовного дела.

Напомним, четверых крымских татар - Ленура Халилова, Руслана Нагаева, Руслана Месутова и Эльдара Кантимирова - подконтрольные РФ силовики задержали в ходе обысков 10 июня 2019 года, прошедших в Алуште и её окрестностях. Российское ФСБ обвинило их в организации и участии в деятельности террористической организации по статьям 205.5 ч.1 и 205.5 ч.2 УК РФ. Позже всем задержанным вменяют обвинение по статье ч.1 ст. 30 и статье 278 УК РФ (Приготовление к насильственному захвату власти).