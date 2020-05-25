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​В Кременчуге женщина вылечилась от коронавируса, но умерла из-за "уничтоженных" болезнью легких

Последние тесты показали у больной негативный результат.

​В Кременчуге женщина вылечилась от коронавируса, но умерла из-за "уничтоженных" болезнью легких
Фото: РБК Украина

В городе Кременчуг скончалась женщина, которую месяц лечили от осложнений COVID-19. Последние анализы показали выздоровление от коронавируса, но болезнь нанесла непоправимый вред легким.

Об этом сообщается на сайте Кременчугского городского совета.

"На прошлых выходных в инфекционном отделении скончалась женщина, которую почти месяц инфекционисты, пульманолог и анестезиологи пытались спасти от осложнений COVID-19. Последние результаты ПЦР-исследований на COVID-19 у нее показали отрицательные результаты, но вирус нанес непоправимые потери ее организму и практически уничтожил легкие", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Кременчуге зарегистрировано 106 случаев заболевания, 93 человека уже выписаны, шестеро пациентов лечатся в стационарных отделениях (трое - в Кременчуге, один - в Полтаве, двое - в Киеве). На самоизоляции находится 61 человек, 40 из них - контактные, 21 - приехали из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в Кременчуге на самоизоляции находилось 846 человек.

Напомним, в начале мая в Кременчуге закрыли больницу из-за 43 случаев COVID-19 у медработников и членов их семей.

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