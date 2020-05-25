Кличко назвал можжевельник вместо каштанов на Крещатике временным решением

Они будут расти там только до реконструкции улицы.

Высадка можжевельника на Крещатике является временным решением. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В следующем году планируется реконструкция Крещатика, поэтому, по мнению столичных властей, высаживать крупноразмерные деревья нет смысла.

"А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Каштаны пересаживать не рекомендуют. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице", - сообщил мэр.

Кличко добавил, что был учтен предыдущий опыт реконструкции, когда в 1998 году улицу сузили, из-за чего деревья оказались вплотную к дороге.

"На Крещатике - большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, негативно влияет на деревья. Они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов. То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке - а их 249 - росли, а не чахли деревья. Будем искать выносливые сорта. каштаны на Крещатике будут", - заверил Кличко.

Напомним, что в Киеве на Крещатике вместо традиционных каштанов высадили можжевельник. В Киевгорсовете объяснили, что выхлопные газы имеют пагубное влияние на каштановые деревья, а можжевельник не слишком требовательное растение, поэтому у него больше шансов выжить в таких условиях.