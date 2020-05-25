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Кличко назвал можжевельник вместо каштанов на Крещатике временным решением

Они будут расти там только до реконструкции улицы. 

Кличко назвал можжевельник вместо каштанов на Крещатике временным решением
Фото: facebook.com/ilyasagaidak

Высадка можжевельника на Крещатике является временным решением. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В следующем году планируется реконструкция Крещатика, поэтому, по мнению столичных властей, высаживать крупноразмерные деревья нет смысла.

"А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Каштаны пересаживать не рекомендуют. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице", - сообщил мэр.

Кличко добавил, что был учтен предыдущий опыт реконструкции, когда в 1998 году улицу сузили, из-за чего деревья оказались вплотную к дороге.

"На Крещатике - большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, негативно влияет на деревья. Они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов. То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке - а их 249 - росли, а не чахли деревья. Будем искать выносливые сорта. каштаны на Крещатике будут", - заверил Кличко.

Напомним, что в Киеве на Крещатике вместо традиционных каштанов высадили можжевельник. В Киевгорсовете объяснили, что выхлопные газы имеют пагубное влияние на каштановые деревья, а можжевельник не слишком требовательное растение, поэтому у него больше шансов выжить в таких условиях. 

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