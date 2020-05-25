Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В Яготинском районе Киевской области на трассе Киев-Харьков 24 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Среди жертв - 10-летний ребенок, сообщила патрульная полиция Киевской области.

Причиной ДТП стало превышение безопасной скорости движения.

"Происшествие случилось вчера [24 мая] после обеда на 103 км автодороги Киев - Харьков - Должанский. Водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в направлении столицы, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на отбойник. Вследствие ДТП три человека от полученных травм погибли на месте происшествия. Среди погибших был ребенок 10-летний ребенок", - сообщили в полиции.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Напомним, что за последние дни в Украине произошло еще несколько дорожных аварий с большим количеством человеческих жертв.

22 мая на одесской трассе возле Жашкова в лобовом ДТП погибли четыре человека, ехавшие в автомобиле ВАЗ 21114. Виновника аварии, водителя Toyota Land Cruiser, арестовали 24 мая.

Еще одно смертельное ДТП произошло 24 мая на дороге Киев - Чоп возле села Тухолька в Сколевском районе Львовской области. Там на встречку выехал водитель грузовика MAN. На месте аварии погибли водитель и трое пассажиров микроавтобуса Mercedes.