​Оккупационный суд Крыма предъявил обвинение владельцу телеканала АТР Ислямову

Защите отказали в возможности знакомится с материалами дела, которые представлены на 14 дисках.

В так называемом "Верховном суде" аннексированного Крыма прокурор огласил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца телеканала АТР и руководителя добровольческого батальона Ленура Ислямова.

Об этом сообщает "Крымский процесс".

Заседание прошло без участия слушателей из-за мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказал адвокат подсудимого Алексей Ладин, помимо оглашения обвинительного заключения, были допрошены четверо "потерпевших" из Минздрава, МЧС и Черноморского флота РФ. По версии обвинения, энергоблокада нанесла этим структурам и "Крымэнерго" ущерб на сумму около 1,1 миллиарда рублей.

Защита в суде вину не признала в полном объеме. Организация, которую РФ считает незаконной, зарегистрована в Украине, а факт диверсии, по мнению адвоката, не подтверждается теми доказательствами, которые имеются в материалах дела. В тоже время, защите отказали в возможности знакомится с материалами дела, которые представлены на 14 дисках.

Напомним, 12 мая "верховный суд" Крыма начал рассматривать уголовное дело в отношении Ислямова. Его обвиняют "в организации незаконного вооруженного формирования, осуществлении диверсионных действий", а также по шести эпизодам ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).

В 2017 году оккупационные власти Крыма продали на аукционе четыре объекта, принадлежащих Ислямову.