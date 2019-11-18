Депутат-борец Беленюк показал коллегам, как отбиваться от Ляшко
Депутат-борец Беленюк показал коллегам, как отбиваться от Ляшко
В Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь
В Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
Россия вернула Украине захваченные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" (обновлено)
Россия вернула Украине захваченные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Суд в Крыму оставил под арестом двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Руслан Месутов и Эльдар Кантемиров останутся в СИЗО до 20 февраля 2020 года.

Суд в Крыму оставил под арестом двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: runews.su

Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов на продление меры пресечения фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслану Месутову и Эльдару Кантемирову.

Таким образом, они останутся в СИЗО до 20 февраля 2020 года, сообщает Крым.Реалии.

Адвокат Сияр Панич рассказал, что 18 ноября Верховным судом Крыма была рассмотрена апелляционная жалоба в интересах его подзащитного Руслана Месутова. До начала судебного заседания было вынесено определение о проведении заседания в закрытом режиме.

"Адвокатом Азаматовым (Айдер Азаматов – ред.) подавались ходатайства об открытии процесса. Суд допустил гласность только во время оглашения решения. Суд посовещался две минуты, однако за это время родственники наших подзащитных не успели попасть в зал суда. Я ходатайствовал о доставлении моего подзащитного в зал суда, однако суд не удовлетворил это мое требование, и мой подзащитный вместе с Эльдаром Кантемировым участвовали в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Поэтому обсудить с моим подзащитным вопросы, в которых присутствует какая-то адвокатская тайна, не предоставилось возможным. В итоге суд наши апелляционные жалобы отклонил", – добавил Сияр Панич.

После утренних обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны 8 человек: Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Ескендер Сулейманов.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.

МИД Украины выразило протест в связи с арестами в Крыму, а также призвало усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также