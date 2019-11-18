Суд в Крыму оставил под арестом двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Руслан Месутов и Эльдар Кантемиров останутся в СИЗО до 20 февраля 2020 года.

Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов на продление меры пресечения фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслану Месутову и Эльдару Кантемирову.

Таким образом, они останутся в СИЗО до 20 февраля 2020 года, сообщает Крым.Реалии.

Адвокат Сияр Панич рассказал, что 18 ноября Верховным судом Крыма была рассмотрена апелляционная жалоба в интересах его подзащитного Руслана Месутова. До начала судебного заседания было вынесено определение о проведении заседания в закрытом режиме.

"Адвокатом Азаматовым (Айдер Азаматов – ред.) подавались ходатайства об открытии процесса. Суд допустил гласность только во время оглашения решения. Суд посовещался две минуты, однако за это время родственники наших подзащитных не успели попасть в зал суда. Я ходатайствовал о доставлении моего подзащитного в зал суда, однако суд не удовлетворил это мое требование, и мой подзащитный вместе с Эльдаром Кантемировым участвовали в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Поэтому обсудить с моим подзащитным вопросы, в которых присутствует какая-то адвокатская тайна, не предоставилось возможным. В итоге суд наши апелляционные жалобы отклонил", – добавил Сияр Панич.

После утренних обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны 8 человек: Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Ескендер Сулейманов.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

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