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"Даже куры смеются...", - Порошенко о проекте подозрения

По его словам, заказчиком производства является бывшая команда Януковича.

"Даже куры смеются...", - Порошенко о проекте подозрения
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал сообщение ГБР о передаче проекта подозрения относительно него в Генеральную прокуратуру.

Порошенко заявил, что был вынужден отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину из Турции.

"Это дело не имеет юридического веса, это понятно даже начинающему юристу первокурснику. С него даже куры смеются... Обвинять пятого президента Украины в захвате государственной власти - это смешно. Может, они имеют в виду времена Януковича, и господин Труба с господином Портновым решили защищать Януковича", - заявил Петр Порошенко журналистам в аэропорту "Киев" имени Сикорского.

По его словам, заказчиком производства является бывшая команда Януковича, "которая появляется сейчас не только в своих телеграмм-каналах, но и в органах власти".

"Важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Цель ее - запугать нашу команду. Цель ее - остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Хочу подчеркнуть: ничего у вас не получится!", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, проект подозрения подготовлен в рамках досудебного расследования о возможном неправомерном влиянии на конкурс по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Порошенко вменяют уголовные преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на захват власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Ранее пресс-служба "Европейской Солидарности" заявила, что проект подозрения бывшему президенту Украины Петру Порошенко является российским заказом и направлен на нанесение удара имиджу Порошенко перед саммитом Европейской народной партии в Хорватии.

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