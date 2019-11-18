Глава МИД Германии отменил поездку на Донбасс из-за тумана

Маас прилетит сразу в Киев, где обсудит с Зеленским и Пристайко саммит "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий.

Об этом информирует DW со ссылкой на МИД ФРГ.

Ранее сообщалось, что вечером 18 ноября министр прилетит в Харьков, а утром 19 ноября - вертолетом в район линии разграничения в Донбассе.

Из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов. В немецком МИД сообщили, что Маас 19 ноября должен вылететь сразу в Киев, где у него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Глава МИД Германии планирует обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита "нормандской четверки".

Напомним, 15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Зеленский подтвердили, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Сегодня, 18 ноября, участие в саммите подтвердила российская сторона.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.