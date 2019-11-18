Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
ГлавнаяПолитика

Глава МИД Германии едет в Украину для подготовки встречи в "нормандском формате"

Хайко Маас посетит Харьков и Киев.

Глава МИД Германии едет в Украину для подготовки встречи в "нормандском формате"
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправляется с визитом в Украину для подготовке предстоящего саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИДа Кристофер Бургер, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня министр направляется в Харьков, а далее - в район контактной линии", - сказал Бургер.

Во вторник Маас посетит Киев, где Маас будет вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими политиками.

"Цель встречи в "нормандском формате" - реализация Минских договоренностей. Министр планирует получить информацию на месте", - добавил Бургер.

Напомним, 15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Зеленский подтвердили, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Сегодня, 18 ноября, участие в саммите подтвердила российская сторона.

Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече. Российская сторона выдвинула условие для встречи - провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области. Украина условия выполнила - возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского - 9-11 ноября. После этого Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также