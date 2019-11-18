Глава МИД Германии едет в Украину для подготовки встречи в "нормандском формате"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправляется с визитом в Украину для подготовке предстоящего саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИДа Кристофер Бургер, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня министр направляется в Харьков, а далее - в район контактной линии", - сказал Бургер.

Во вторник Маас посетит Киев, где Маас будет вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими политиками.

"Цель встречи в "нормандском формате" - реализация Минских договоренностей. Министр планирует получить информацию на месте", - добавил Бургер.

Напомним, 15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Зеленский подтвердили, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Сегодня, 18 ноября, участие в саммите подтвердила российская сторона.

Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече. Российская сторона выдвинула условие для встречи - провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области. Украина условия выполнила - возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского - 9-11 ноября. После этого Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.