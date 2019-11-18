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Суд арестовал все имущество депутата Рады Дубневича

Также рассматривается вопрос ареста его банковских счетов.

Суд арестовал все имущество депутата Рады Дубневича
Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционный суд наложил арест на все имущество депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), в частности, на квартиры, землю, дома, часы и картины.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Решение об аресте принято", - сказал он.

По его словам, арест наложен на ряд объектов недвижимости: квартиры, дома и земельные участки во Львовской области, корпоративные права в ряде предприятий, несколько часов и картин. Также на данный момент рассматривается вопрос ареста банковских счетов Дубневича.

Защита депутата пока никак не комментирует решение суда об аресте его имущества.

Напомним, Ярослав Дубневич подозревается в нанесении убытков "Укрзализныце" в размере 93,277 млн гривен (ч.5 ст.191 УК).

2 ноября ВАКС отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен, но 7 ноября апелляционная палата ужесточила меру пресечения до содержания под стражей. Сумма залога при этом была снижена до 90 млн гривен. 8 ноября за Дубневича внесли залог и он вышел из СИЗО.

Ярослав Дубневич - первый депутат 9-го созыва Рады, с которого сняли неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности. Подробнее читайте в материале LB.ua "Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»".

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