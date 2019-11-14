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ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца

Игорю Овдиенко арест продлили на 30 дней. 

ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца
Фото: Макс Левин

Высший антикоррупционный суд на два месяца продлил арест экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

"13 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - сказано в сообщении.

Помощнику Грымчака, Игорю Овдиенко которого считают соучастником уголовного производства, продолжили содержание под стражей на 30 дней.

Грымчаку и Овдиенко сообщено о подозрении относительно получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лица, уполномоченного на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369 -2 УК Украины). 

По версии следствия, подозреваемые требовали более одного миллионаи долларов США за предоставление определенных услуг.

Напомним, Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа. 

16 августа Деснянский районный суд Чернигова арестовал Юрия Грымчака на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен, а в начале октября Печерский суд Киева продлил арест еще на месяц.

Ранее Грымчаку вменяли ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

22 октября ему смягчили подозрение до ч.3 ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. 

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