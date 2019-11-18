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Луценко: посол США пыталась контролировать правоохранительную систему Украины

"Посольство хотело контролировать ГПУ так же, как НАБУ".

Луценко: посол США пыталась контролировать правоохранительную систему Украины
Фото: president.gov.ua

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович пыталась контролировать украинскую правоохранительную систему. Как сообщил Луценко в интервью "Украинской правде", именно по этой причине он критиковал ее в разговоре с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

"В рамках официального дела СБУ, согласно с предоставленным украинским судом решением, мы установили, что сотрудники НАБУ официально сливают процессуальную документацию в американское посольство. Они передают им подозрения, информацию о следственных действиях, справки об уголовных производствах, включая Burisma", - объяснил Луценко.

По словам бывшего генпрокурора, посольство США в Украине получало от сотрудника НАБУ информацию о том, кому будут выдвигаться подозрения.

"Моя позиция в том, что посольство хотело контролировать ГПУ так же, как оно хотело контролировать деятельность НАБУ", - сообщил Юрий Луценко.

Напомним, ранее Луценко обвинил Йованович во лжи под присягой. Накануне на публичном допросе в Конгрессе США по вопросу импичмента президента Дональда Трампа Йованович опровергла заявления Луценко о списке "неприкосновенных" лиц, которых она просила не привлекать к ответственности.

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