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Конгрессмен Шифф назвал "твит" Трампа запугиванием Йованович в прямом эфире

Президент США виртуально пообщался с экс-послом во время ее выступления в Конгрессе.

Конгрессмен Шифф назвал "твит" Трампа запугиванием Йованович в прямом эфире
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп выступил с грозным "твитом" в адрес бывшего посла в Украине Мари Йованович во время ее публичного допроса в Конгрессе.

Глава Белого дома заявил, что в какую бы страну не приезжала Йованович, там все заканчивается плохо. Он также подчеркнул, что имел право ее отправить в отставку.

"Везде, где появлялась Йованович, становилось плохо. Она начала в Сомали, и как там все прошло? Затем перенесемся в Украину, где новый украинский президент говорил о ней неблагоприятно во время моего второго телефонного разговора с ним. Президент США имеет абсолютное право назначать послов", - написал Трамп.

Глава комитете по вопросам разведки Адам Шифф в прямом эфире попросил Йованович ответить на обвинения президента.

Посол, в свою очередь, акцентировала, что на своей службе она добилась положительных результатов как для США, так и для тех государств, где была с дипломатической миссией.

"Ну, я не думаю, что у меня есть такие полномочия - ни в Могадишо, ни в Сомали, ни в других местах. Я действительно думаю, что, там, где я работала на протяжении многих лет, я и другие, очевидно, сделали многие хорошие вещи для США, а также для стран, в которых я служила", - заявила Йованович.

После этого Шифф публично обозначил, что представители комитета рассматривают слова Трампа как запугивание свидетеля в прямом эфире.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент. Также с показаниями выступил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Сегодня, 15 ноября, перед Конгрессом выступила экс-посол США  в Украине Мари Йованович. Она рассказала, что что из-за своей борьбы с коррупцией в Украине она разгневала многих чиновников, в том бывших генпрокуроров Юрия Луценко и Виктора Шокина.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент рассказал, что  Луценко клялся отомстить Йованович и предоставил адвокату президента США Рудольфу Джулиани информацию в надежде на то, что это приведет к ее отставке.

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