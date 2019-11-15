Конгрессмен Шифф назвал "твит" Трампа запугиванием Йованович в прямом эфире

Президент США виртуально пообщался с экс-послом во время ее выступления в Конгрессе.

Президент США Дональд Трамп выступил с грозным "твитом" в адрес бывшего посла в Украине Мари Йованович во время ее публичного допроса в Конгрессе.

Глава Белого дома заявил, что в какую бы страну не приезжала Йованович, там все заканчивается плохо. Он также подчеркнул, что имел право ее отправить в отставку.

"Везде, где появлялась Йованович, становилось плохо. Она начала в Сомали, и как там все прошло? Затем перенесемся в Украину, где новый украинский президент говорил о ней неблагоприятно во время моего второго телефонного разговора с ним. Президент США имеет абсолютное право назначать послов", - написал Трамп.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 ноября 2019 г.

Глава комитете по вопросам разведки Адам Шифф в прямом эфире попросил Йованович ответить на обвинения президента.

Посол, в свою очередь, акцентировала, что на своей службе она добилась положительных результатов как для США, так и для тех государств, где была с дипломатической миссией.

"Ну, я не думаю, что у меня есть такие полномочия - ни в Могадишо, ни в Сомали, ни в других местах. Я действительно думаю, что, там, где я работала на протяжении многих лет, я и другие, очевидно, сделали многие хорошие вещи для США, а также для стран, в которых я служила", - заявила Йованович.

После этого Шифф публично обозначил, что представители комитета рассматривают слова Трампа как запугивание свидетеля в прямом эфире.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент. Также с показаниями выступил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Сегодня, 15 ноября, перед Конгрессом выступила экс-посол США в Украине Мари Йованович. Она рассказала, что что из-за своей борьбы с коррупцией в Украине она разгневала многих чиновников, в том бывших генпрокуроров Юрия Луценко и Виктора Шокина.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент рассказал, что Луценко клялся отомстить Йованович и предоставил адвокату президента США Рудольфу Джулиани информацию в надежде на то, что это приведет к ее отставке.