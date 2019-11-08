Луценко клялся отомстить Йованович, - американский дипломат Кент

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, перебывая еще на этой должности клялся отомстить экс-послу США в Украине Мари Йованович и предоставил адвокату президента США Рудольфу Джулиани информацию в надежде на то, что это приведет к ее отставке.

Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей, передает "Интерфакс-Украина".

"Основываясь на том, что я знаю, Юрий Луценко, как генеральный прокурор, поклялся отомстить, и предоставил Руди Джулиани информацию в надежде, что он распространит ее, и это приведет к ее устранению", - сказал Кент во время слушаний, стенограмма которых была опубликована накануне.

Подорвать положение Йованович пытались и другие люди, в том числе арестованные в США в октябре Лев Парнас и Игорь Фруман.

Кроме того, Кент рассказал о разговоре с главой МВД Аваковым, в ходе которого выяснилось о том, что Луценко летал в Нью-Йорк для встречи с Джулиани.

"Во время той встречи он (Аваков) дал мне знать, что Юрий Луценко, тогдашний генпрокурор Украины, совершил частную поездку в Нью-Йорк, во время которой он встретился с Руди Джулиани. Я спросил, знал ли он, какова была цель, и министр внутренних дел Аваков сказал - "полить грязью". Я спросил, кого? А он ответил - многих людей. Я спросил его, кого? А он ответил: "Машу, вас, других", - рассказал Кент.

По его словам, причастными к разрушению репутации Йованович, также были так называемые "порохоботы".

"Я ранее упоминал о так называемых порохоботах, троллях в социальных сетях, которые активно поддерживали Порошенко. И за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или политических оппонентов, как они обычно делали, они атаковали посла Йованович и меня", - отметил представитель госдепартамента США.

Кроме того, Кент рассказал, что "Джулиани несколько месяцев вел кампанию, полную лжи и неверной информации о после Йованович".

Слушания Кента в Конгрессе США состоялись 15 октября в закрытом формате.

Напомним, экс-посол США в Украине Мари Йованович во время своих показаний перед комитетами Палаты представителей рассказала, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пытался ей навредить.

По ее словам, Луценко хотел, чтобы посольство США организовало ему встречу с генпрокурором США, директором ФБР. "Он заявлял, что у него есть для них важная информация. Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня. Например, как я отметила во вступительном слове, что я дала ему список лиц, которых нельзя преследовать, перечень неприкасаемых", - рассказала Йованович.