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Макрон предупредил Европу о "смерти мозга" НАТО

Президент Франции считает, что страны ЕС не могут рассчитывать на США в защите союзников Альянса.

Макрон предупредил Европу о "смерти мозга" НАТО
Эммануэль Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил европейские страны о том, что они больше не могут рассчитывать на США в защите союзников по НАТО.

Об этом он заявил в интервью журналу The Economist.

"То, что мы сейчас переживаем, - это смерть мозга НАТО", - сказал Макрон.

По его словам, Европа "стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе".

"В противном случае мы больше не будем контролировать нашу судьбу", - подчеркнул президент Франции.

Макрон призвал Европу "проснуться". На вопрос о том, верит ли он в положения ст. 5 (Устава НАТО,- ред.) относительно коллективной обороны, согласно которому нападение на одного союзника Альянса рассматривается как нападение на всех союзников, французский президент ответил: "Я не знаю... но что будет значить статья пятая завтра?".

Напомним, в 2016 году тогдашний президент Франции Франсуа Олланд призывал НАТО к сплоченности и заявлял, что Франция готова поддерживать союзников применением 5 статьи устава Альянса в случае нападения на одного из них.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал страны ЕС за низкие расходы на НАТО. Как известно, государства-члены НАТО достигли договоренности приближать свои оборонные расходы к 2% ВВП в течение 10 лет. Президент США, однако, настаивает, чтобы к 2024 году они составляли "не менее 2%".

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