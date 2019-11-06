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Эрдоган заявил, что турецкие силы в Сирии захватили жену убитого главаря ИГИЛ

Арестованы также сестра и зять аль-Багдади.

Эрдоган заявил, что турецкие силы в Сирии захватили жену убитого главаря ИГИЛ
Фото: EPA/UPG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы в Сирии захватили одну из жен, а также сестру и зятя погибшего главаря экстремистской группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает турецкое информагентство Анадолу.

"Я впервые заявляю, что мы также захватили жену Багдади", - сказал Эрдоган на церемонии в Анкаре.

Во время своей речи Эрдоган не назвал деталей операции и не раскрыл имени женщины.

По данным его помощника, у аль-Багдади было четыре жены.

Эрдоган заявил, что США превратили убийство Багдади в кампанию, в то время как Турция, которая захватила сестру, жену и зятя убитого лидера ИГИЛ, воздерживалась от этого.

Напомним, о гибели аль-Багдади 27 октября сообщил президент США Дональд Трамп.

Позже Пентагон опубликовал кадры спецоперации по ликвидации аль-Багдади и предостерег исламистов от "акта возмездия".

Лидера группировки "Исламское государство" называли "самым разыскиваемым человеком на планете", а США предлагали вознаграждение в размере 25 млн долларов за его захват.

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