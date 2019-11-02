Турция хочет отправить в ЕС пленных боевиков ИГИЛ

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал в субботу европейские страны, которые отказываются забирать своих граждан, которые воевали на стороне ИГИЛ и были задержаны в Сирии.

"Страны не могут просто лишить гражданства таких бывших террористов и ожидать, что Турция позаботится о них. Это неприемлемо для нас и это безответственно", - цитирует Сойлу издание Daily Sabah. Он добавил, что Турция - не гостиница для террористов из других стран.

Слова Сойлу связаны с отказом посольства Нидерландов в Анкаре помочь вернуться на родину двум женщинам из "Исламского государства".

Министр рассказал, что Нидерланды - не единственное государство, которое отказывает в гражданстве боевикам ИГИЛ. Великобритания и другие страны так же не хотят брать ответственность за террористов.

По данным турецких властей, в стране сейчас находится 3,6 млн сирийских беженцев.