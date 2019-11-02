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При взрыве на танкере в российском порту погибли трое людей

Разлива нефтепродуктов удалось избежать.

При взрыве на танкере в российском порту погибли трое людей
При взрыве на танкере в российском порту погибли трое людей
Фото: Instagram / @gorod_n.tv

В России в субботу, 2 ноября, в порту Находки произошел взрыв на танкере "Залив Америка".

"Произошел взрыв газовоздушной смеси в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом). Пожара на судне не было", - передает Интерфакс.

В момент взрыва на борту находилось 12 человек, из них трое погибли. 

Взрывной волной их выбросило за борт, тела двух членов экипажа подняты спасателями, поиски третьего продолжаются. 

В местной прокуратуре сообщили, что угрозы затопления судна нет, разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Напомним, ранее в порту Южной Кореи загорелся корабль с горючим.

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