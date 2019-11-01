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​49% американцев поддерживают импичмент Трампу, 47% - нет

Поддержка импичмента Билла Клинтона в 1998 году была намного ниже.

​49% американцев поддерживают импичмент Трампу, 47% - нет
Фото: EPA/UPG

Мнения американцев по поводу импичмента и отставки президента Дональда Трампа разделились почти поровну. Как свидетельствует соцопрос ABC News/Washington Post, 49% американцев поддерживают импичмент, а 47% - нет.

Об этом говорится на сайте ABC News.

Издание отмечает, что поддержка импичмента Билла Клинтона в 1998 году была намного ниже - 27-41% "за" и 57-71% - "против".

Отставку Трампа поддерживают 82% демократов, 47% беспартийных и 18% республиканцев.

Рейтинг американского президента находится на уровне 38%, при этом его поддержка среди республиканцев сейчас рекордно низкая - 74%.

Напомним, что демократы из Палаты представителей осенью 2019 года начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

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