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Спикер британской Палаты общин покинул пост

Джон Беркоу был спикером парламента на протяжении 10 лет.

Спикер британской Палаты общин покинул пост
Джон Беркоу
Фото: aysor.am

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу покидает свой пост после 10 лет служения парламенту.

"Сегодня был последний день работы у спикера Джона Беркоу на этом посту. Члены парламента поблагодарили спикера и наставника спикера священника Розу Хадсон-Уилкин", - сообщается в Twitter палаты общин.

О намерениях оставить пост спикера британской палаты общин 31 октября Беркоу объявил еще в сентябре.

Беркоу сообщил, что на выборах 2017 года он пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент, - и он намерен сдержать обещание.

Спикер также сообщил, что, даже если члены парламента не поддержат досрочные выборы, он все равно уйдет в отставку в запланированный день Brexit - 31 октября.

"Если Палата общин не проголосует (за досрочные выборы - ред.), то, по моему мнению, наименее деструктивным и наиболее демократичным вариантом станет мой уход в конце рабочего дня в четверг, 31 октября", - заявил тогда Беркоу.

Беркоу впервые стал членом британского парламента в 1997 году. С 2009 года он является спикером парламента. До того как Беркоу стал спикером, он входил в Консервативную партию Великобритании, в 2007 году в СМИ появились слухи о том, что Беркоу может перейти в Лейбористскую партию, однако они не подтвердились. Беркоу стал советником по делам детей с особенностями речи и общения в правительстве лейбориста Гордона Брауна.

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