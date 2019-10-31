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Facebook заблокировал три российских "фабрики троллей", действующих против Африки

Фабрики были нацелены на Мадагаскар, Мозамбик и Центральноафриканскую республику. 

Facebook заблокировал три российских "фабрики троллей", действующих против Африки
Фото: EPA/UPG

Корпорация Facebook удалила три сети ботов, связанных с "фабрикой троллей" приспешника Путина Евгения Пригожина, активность которых была направлена против стран Африки. Об этом сообщил руководитель направления по вопросам кибербезопасности Facebook Натаниэл Глейхер.

"Сегодня мы удалили три сети аккаунтов, а также страницы и группы в Facebook и Instagram из-за причастности к иностранному вмешательству, которое координировалось неаутентичным поведением со стороны иностранного актора. Они были созданы Россией и нацелены на Мадагаскар, Мозамбик, Центральноафриканскую республику, Демократическую Республику Конго, Кот-д'ивуар, Камерун, Судан и Ливию", - сказано в сообщении.

Эти сети вводили пользователей в заблуждение относительно того, чем они в действительности занимались.

"И хотя люди, стоявшие за этими учетными записями, пытались скрыть свою принадлежность, наше расследование установило связь этой кампании с лицами из круга российского финансиста Евгения Пригожина, против которого выдвигало обвинения министерство юстиции США", - отметил Глейхер. Он также сообщил, что компания поделилась информацией о результатах расследования с правоохранительными органами и партнерами.

"Мы постоянно работаем над выявлением и пресечением подобной деятельности, поскольку не хотим, чтобы наши службы использовались для манипулирования людьми", - добавил представитель Facebook.

Напомним, 22 сентября Facebook удалила ряд учетных записей в сервисе Instagram, которые происходят из РФ, однако их пользователи выдают себя за американцев, усиливая вражду перед президентскими выборами США.

В Эквадоре также предположили, что в призывах к протестам может быть замешана Россия. Для заявлений против правительства в соцсетях использовались IP-адреса из РФ.

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