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Twitter объявил о запрете всей политической рекламы

Запрет вступит в силу с 22 ноября.

Twitter объявил о запрете всей политической рекламы
Фото: EPA/UPG

Сервис микроблогов Twitter объявил о намерении запретить политическую рекламу на своих страницах по всему миру, передает ВВС.

Запрет всей политической рекламы в своей мировой соцсети компания объяснила тем, что подобные сообщения "должны быть заслужены, а не куплены".

"В то время как реклама в интернете - мощное и эффективное средство для коммерческих рекламодателей, эта сила несет значительные риски для политики", - написал глава компании Джек Дорси в своем твите.

Конкурент Twitter соцсеть Facebook недавно отказалась вводить запрет на политическую рекламу.

Запрет политической рекламы в Twitter вступит в силу с 22 ноября. 15 ноября компания выпустит подробное заявление об этом.

Ранее Facebook удалил 50 российских учетных записей в Instagram перед выборами в США.

Facebook также объявил о новых шагах в борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией накануне выборов в США в следующем году.

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