Верховный Суд отменил запрет Киевсовета на продажу алкоголя ночью

Постановление от 10 апреля 2017 года признано незаконным, хотя запрет действует на основании другого решения Киевсовета.

Верховный Суд признал незаконным решение Киевсовета от 2017 запретить продажу алкоголя в городе с 23:00 до 10:00 утра.

Соответствующее решение есть в Едином реестре судебных решений, передает Громадське.

Постановление Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции - Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный Суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.

Как отмечается, речь идет именно о постановлении №19/1023 от 10 апреля 2017 года.

В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529/5593 от 27 сентября 2018 года. Это решение вступило в силу 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью нельзя приобрести в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах и т.п.

Напомним, в сентябре во Львове суд отменил запрет на продажу алкоголя в киосках.