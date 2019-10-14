​Боевики совершили обстрел на участке разведения сил в Золотом, оно откладывается еще на неделю

В целом за минувшие сутки боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе 13 октября совершили обстрел из гранатометов на участке разведения сил №2 в Золотом-4.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Разведение сил может быт осуществлено только после соблюдения режима тишины на определенном участке в течение семи дней. Это значит, что разведение в Золотом и Петровском (они идут парой) откладывается еще минимум на неделю.

В целом за минувшие сутки боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Стрельба велась возле Песков, Водяного, Павлополя, Чермалыка, Пищевика, Новолуганского, Золотого, Светлодарска, Попасной, Зайцево, Луганского, Пивденного, Крымского.

Ночью 14 октября произошло еще четыре обстрела возле Новотроицкого, Лебединского и хутора Вольный.

Напомним, что успешное разведение сил у Петровского и Золотого является российским условием для встречи лидеров стран нормандской четверки".