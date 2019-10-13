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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве на Дегтяревской улице застрелили человека

33-летний пострадавший умер от ранений в больнице.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В воскресенье, 13 октября, в Шевченковском районе Киева на Дегтяревской улице произошла стрельба на трамвайной остановке.

Издание "Информатор" пишет, что двое человек совершили пять выстрелов, ранив человека на остановке, после чего скрылись на черном Toyota Camry с поддельными номерами.

Пресс-служба столичной полиции сообщила, что 33-летний пострадавший умер в больнице.

На месте происшествия нашли гильзы, были опрошены свидетели.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице. Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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