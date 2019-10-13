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В Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний парень

Виновников разыскивает полиция.

В Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний парень
В Киеве в результате массовой драки погиб парень
Фото: https://kiev.informator.ua

В Киеве на улице Панельная в результате массовой драки погиб молодой парень. Трагический инцидент произошел 13 октября около полуночи, информирует столичная Нацполиция.

"По предварительной информации, между двумя незнакомыми компаниями возник конфликт, который внезапно перерос в драку", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, драка началась между группой людей, после чего большинство участников конфликта начали бить ногами лежащего на земле парня, пишет "Информатор".

После прибытия полиции участники драки скрылись с места трагедии.

Погибшим оказался 22-летний житель Ровенской области. Тело направили на экспертизу, по результатам которой будет установлена окончательная причина смерти.

Сотрудники полиции опросили свидетелей происшествия. Сейчас правоохранители пытаются узнать обстоятельства трагедии у другого участника конфликта.

Напомним, в Киеве толпой избили участника АТО после каминг-аута.

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